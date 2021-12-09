Лукашенко о намерениях Польши построить стену на границе с Беларусью: глупая затея

Александр Лукашенко назвал планы Польши построить стену на границе с Беларусью глупой затеей. При этом он заявил, что Польше строительство стены обойдется в 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого" .

"Это была победа европейской демократии. Все кричали: нет разделительным полосам и стенам на границах! Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что на отдельных участках белорусско-польской границы уже построили стену, однако это не способствует сдерживанию беженцев:

"Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тысяч человек. Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену?", - заявил Лукашенко.

При этом он напомнил планы Соединенных Штатов отгородить от Мексики стеной.

"Один президент строил, второй сейчас разрушает. Думаю, что может получиться так и в Польше. Мы не напрягаемся по этому поводу. Это их проблема. Пусть строят. Нам хуже не будет", - добавил он.