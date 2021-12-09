ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лукашенко про наміри Польщі побудувати стіну на кордоні з Білоруссю: дурна затія

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 17:18
Лукашенко про наміри Польщі побудувати стіну на кордоні з Білоруссю: дурна затія Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Олександр Лукашенко назвав плани Польщі побудувати стіну на кордоні з Білоруссю дурною витівкою. При цьому він заявив, що Польщі будівництво стіни обійдеться в 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул першого".

"Це була перемога європейської демократії. Всі кричали: немає розділових смуг і стін на кордонах! Тепер що, вони хочуть обгородити стіною в п'ять з половиною метрів? Якось з ідеологією і демократією не в'яжеться. Дурна, безглузда затія", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що на окремих ділянках білорусько-польського кордону вже побудували стіну, однак це не сприяє стримуванню біженців:

"Як визнають спецслужби Польщі, найбільше біженців проникло на тих ділянках, де побудована ця стіна. Всього близько 25 тисяч осіб. Тому чи є сенс в такому випадку будувати подібну стіну?",- заявив Лукашенко.

При цьому він нагадав плани Сполучених Штатів відгородити від Мексики стіною.

"Один президент будував, другий зараз руйнує. Думаю, що може вийти так і в Польщі. Ми не напружуємося з цього приводу. Це їхня проблема. Нехай будують. Нам гірше не буде", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Польщі схвалили план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Польша Міграційна криза
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку