Лукашенко має намір розвивати "хороший націоналізм" у Білорусі

Зокрема, Лукашенко заявив, що "націоналізм - це не балаканина на мові", а збереження білоруських традицій.

"Тому завжди треба створювати те, що тебе буде відрізняти від інших. І це буде хороший націоналізм, за що мене в Росії іноді критикують і звинувачують. Але я кажу: я ж президент Білорусі. При всій любові до росіян, я - президент Білорусі. Тому я буду робити все, що треба нашим білорусам, те, що нас буде відрізняти. Від росіян теж", - додав він.