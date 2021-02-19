Лукашенко має намір розвивати "хороший націоналізм" у Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір розвивати "хороший націоналізм". При цьому, за його словами, такий націоналізм має відрізняти білорусів від росіян.
Про це він заявив на зустрічі з артистами Купаловського театру, передає БЕЛТА.
Зокрема, Лукашенко заявив, що "націоналізм - це не балаканина на мові", а збереження білоруських традицій.
"Тому завжди треба створювати те, що тебе буде відрізняти від інших. І це буде хороший націоналізм, за що мене в Росії іноді критикують і звинувачують. Але я кажу: я ж президент Білорусі. При всій любові до росіян, я - президент Білорусі. Тому я буду робити все, що треба нашим білорусам, те, що нас буде відрізняти. Від росіян теж", - додав він.
Нагадаємо, раніше Лукашенко неодноразово підкреслював, що в Білорусі неможливо відмовитися від російської мови.
Відзначимо, найближчими днями він проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі. Очікується, що вони обговорять ключові питання розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва. Особливу увагу приділять великим проектам, а також подальшій інтеграції в рамках Союзної держави.