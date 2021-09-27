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Лукашенко о курсе Украины в НАТО: у нас открывается новый фронт

Автор: Юлия Бойко

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в НАТО. По его мнению, таким образом для Беларуси якобы открывается новый фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

В частности, Лукашенко подчеркнул, что Польша якобы "разворачивает целые корпуса" у границ Беларуси.

"Ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят", - отметил он.

По его словам, на территории Украины якобы создаются учебно-тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе по Беларуси".

Напомним, Польша ввела чрезвычайное положение и направила силовиков на границу с Беларусью из-за потока нелегальных мигрантов через эту страну.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и готова к вступлению.

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Александр ЛукашенкоНАТОУкраина