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Лукашенко про курс України до НАТО: у нас відкривається новий фронт

Автор: Юлія Бойко

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко розкритикував намір України вступити до НАТО. На його думку, таким чином для Білорусі нібито відкривається новий фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко підкреслив, що Польща нібито "розгортає цілі корпуси" біля кордонів Білорусі.

"Ясно, що це ж не проти Німеччини розгортаються ці війська. Притому іноземних держав, насамперед США. Ми бачимо, як прищем лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять", - зазначив він.

За його словами, на території України нібито створюються навчально-тренувальні табори, де "цілеспрямовано навчають роботі по Білорусі".

Нагадаємо, Польща ввела надзвичайний стан і направила силовиків на кордон з Білоруссю через потік нелегальних мігрантів через цю країну.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу.

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Олександр ЛукашенкоНАТОУкраїна