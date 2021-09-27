Лукашенко про курс України до НАТО: у нас відкривається новий фронт

Зокрема, Лукашенко підкреслив, що Польща нібито "розгортає цілі корпуси" біля кордонів Білорусі.

"Ясно, що це ж не проти Німеччини розгортаються ці війська. Притому іноземних держав, насамперед США. Ми бачимо, як прищем лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять", - зазначив він.

За його словами, на території України нібито створюються навчально-тренувальні табори, де "цілеспрямовано навчають роботі по Білорусі".