Лукашенко відкидає втечу з Білорусі в разі зміни влади

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відкидає втечу з країни, якщо в майбутньому зміниться влада. За його словами, він готовий допомагати навіть новій владі.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з колективом МВС Білорусі, передає БЕЛТА.

За його словами, опоненти "не дочекаються" заходу його політичної кар'єри, але в той же час він не буде триматися за крісло президента "посинілими пальцями".

"Президент ніколи не біг і тікати не збирається. Я прожив достатньо в цьому житті", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що під час протестів були ситуації, коли "хтось тремтів".

"Але ось генерали сидять, які постійно зі мною зустрічалися, бачили, що у мене навіть волосся не здригнулося. Слухайте, у нас було і складніше, в нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки зі всього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. Досі пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко виступив з новими погрозами щодо протестувальників і заявив, що силовики "нікого не будуть брати в полон".

Відзначимо, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на звинувачення в нібито втручанні у внутрішні справи Білорусі.