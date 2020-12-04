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Лукашенко не хватает легитимности быть президентом Беларуси, - МИД Канады

Автор: Инна Собора

Александра Лукашенко нельзя считать президентом Беларуси. Ему не хватает для этого легитимности.

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Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет "Укринформ".

Министр выступил на совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг.

“Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрения рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации", - сказал глава канадского МИД.

Он добавил, что Канада не будет молчать, пока продолжается насилие.

Напомним, Канада одна из первых не признала итоги президентских выборов в Беларуси и призвала провести новые.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против 13 белорусских чиновников.

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