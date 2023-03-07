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Лукашенко хтось "кинув виклик". Диктатор обізвав Зеленського і пригрозив "місцевим мерзотникам"

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Київ, Вівторок 07 березня 2023 14:04
Лукашенко хтось "кинув виклик". Диктатор обізвав Зеленського і пригрозив "місцевим мерзотникам" Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко грубо обізвав президента Володимира Зеленського. Він вважає, що нібито Україна причетна до "диверсії" з пошкодженням літака А-50 і цим вона "кинула виклик Білорусі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського диктатора, якого цитує видання Zerkalo.io.

Так, під час своєї істеричної заяви самопроголошений президент Білорусі назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою" та ще й пояснив свою "позицію".

"Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібний світ, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор вкотре пригадав про так званий "пакт про ненапад", який з ним нібито хотіла укласти українська сторона.

"Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем". На що я казав: "Ми не збираємось нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинутий", - заявив Лукашенко.

Крім того, він ще раз нагадав свої публічні заяви щодо "небажання Білорусі нападати на Україну разом з Росією".

"Якщо вони розраховують (адже я знаю, що вони хочуть нас втягнути у війну за командою американців)… Якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся. Ще раз хочу наголосити, особливо місцевим мерзотникам і тим, хто втік: вони всі встановлені, ми їх знайдемо там за кордоном. А втікачам повторюю: готуйтеся, ми до вас уже прийшли. І не вийте. І не постіть у цих месенджерах. У нас нерви міцні, ми знаємо, що треба робити", - додав Лукашенко.

Диверсія з літаком А-50

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі пролунали вибухи. Після чого з'явилася також інформація про пошкодження російського літака А-50, який має функцію розвідки та наведення ракет.

Після чого білоруські партизани заявили, що вони причетні до так званої диверсії на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі.

Додамо, сьогодні білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив диверсію з літаком А-50 на аеродромі Мачулищі. Але він нафантазував свою версію, заявивши про затримання "терориста українських спецслужб, а також його поплічників".

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