Лукашенко кто-то "бросил вызов". Диктатор обозвал Зеленского и пригрозил "местным мерзавцам"

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко грубо отозвал президента Владимира Зеленского. Он считает, что Украина якобы причастна к "диверсии" с повреждением самолета А-50 и этим она "бросила вызов Беларуси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора, которого цитирует издание Zerkalo.io.

Так, во время своего истерического заявления самопровозглашенный президент Беларуси назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой" и объяснил свою "позицию".

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор в который раз вспомнил о так называемом "пакте о ненападении", который с ним якобы хотела заключить украинская сторона.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали все эти заявления. И в это время... Что ж, вызов брошен", - заявил Лукашенко.

Кроме того, он еще раз напомнил свои публичные заявления по поводу "нежелания Беларуси нападать на Украину вместе с Россией".

"Если они рассчитывают (ведь я знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы ошибаетесь. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и сбежавшим: они все установлены, мы их найдем там за границей. А беглецам повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - добавил Лукашенко.

Диверсия с самолетом А-50

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси раздались взрывы. После чего появилась также информация о повреждении российского самолета А-50, который имеет функцию разведки и наведения ракет.

После чего белорусские партизаны заявили, что они причастны к так называемой диверсии на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси.

Сегодня белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил диверсию с самолетом А-50 на аэродроме Мачулищи. Но он нафантазировал свою версию, заявив о задержании "террориста украинских спецслужб, а также его приспешников".

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