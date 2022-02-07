UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко хочет сделать из спасателей силовиков. Им выдадут оружие

Автор: РБК-Украина

Беларусских спасателей хотят вооружить, чтобы они помогали армии в случае военных действий. Они получат не только оружие, но и военную технику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на нараду у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того, чтобы быть силовиком, нужно хорошо владеть оружием", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что дал распоряжение определить, каким именно спасателям будет выдано огнестрельное оружие. Его цель - чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему. Как объясняет Лукашенко, такое решение необходимо, потому что для небольшой Беларуси не допустимо иметь 200 или 300-тысячную армию.

"Мы договорились, что численность наших вооруженных сил, армии нашей - 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они будут не только пожар тушить", - заявил самопровозглашенный президент.

И предположив, что кроме пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатометов, спасателям также предоставят военную технику.

Напомним, раньше Лукашенко угрожал Украине "военным ответом" в случае наступления на Донбассе

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоВооруженные силы Украины