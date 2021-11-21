Лукашенко хочет привлечь к миграционному кризису беженцев из Афганистана, - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что глава белорусского режима Александр Лукашенко продолжит создавать миграционную кризис на границе с Польшей. Для этого, по его мнению, Лукашенко может привлечь беженцев из Афганистана.

"Мы видим дополнительный риск привлечения мигрантов из Афганистана - мы об этом говорим заранее. Мы видим эти усилия со стороны Лукашенко привлечь мигрантов с этого направления", - сказал Моравецкий во время рабочего визита в Ригу.

Как известно, белорусский режим свозил в страну мигрантов из стран Ближнего Востока, преимущественно из Ирака, после чего их направляли на границу с Польшей. Однако после того, как мигрантам не удалось прорвать кордон, а Евросоюз пригрозил санкциями, Ирак организовал рейсы для возвращения своих граждан из Беларуси.

Люди начали массово бежать из Афганистана после того, как власть в стране захватили боевики радикального движения Талибан. Тогда ряд стран Запада, а также Украина приютили сотни беженцев на своей территории. Однако эвакуация людей из Афганистана приостановилась.