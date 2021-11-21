Лукашенко хоче залучити до міграційної кризи біженців з Афганістану, - прем'єр Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що глава білоруського режиму Олександр Лукашенко продовжить створювати міграційну кризу на кордоні з Польщею. Для цього, на його думку, Лукашенко може залучити біженців з Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єра Польщі.
"Ми бачимо додатковий ризик залучення мігрантів з Афганістану - ми про це говоримо заздалегідь. Ми бачимо ці зусилля з боку Лукашенка залучити мігрантів з цього напрямку", - сказав Моравецький під час робочого візиту до Риги.
Як відомо, білоруський режим звозив в країну мігрантів з країн Близького Сходу, переважно з Іраку, після чого їх направляли на кордон з Польщею. Однак після того, як мігрантам не вдалося прорвати кордон, а Євросоюз пригрозив санкціями, Ірак організував рейси для повернення своїх громадян з Білорусі.
Люди почали масово втікати з Афганістану після того, як владу в країні захопили бойовики радикального руху Талібан. Тоді низка країн Заходу, а також Україна прихистили сотні біженців на своїй території. Проте евакуація людей з Афганістану призупинилася.
Нагадаємо, за минулу добу мігранти майже 200 разів намагалися прорвати кордон між Білоруссю та Польщею.
Як писало РБК-Україна, Моравецький закликав ЄС посилити відповідь на міграційний шантаж з боку Білорусі.