Лукашенко не дотримався обіцянки Трампу: що сталося

Чому в Мінська немає калію для Заходу

Лукашенко заявив, що грубі економічні "випади" з боку країн Європейського Союзу й Заходу загалом нікуди не поділися, тому Білорусь продовжує переорієнтовувати товаропотік.

"Нікуди не поділися грубі випади в економічному плані з боку країн Європейського Союзу, Заходу загалом. Йде переорієнтація товаропотоку на схід", - сказав Лукашенко, приймаючи з доповіддю голову Державного митного комітету Володимира Орловського в понеділок у Мінську.

Що з домовленостями щодо США

Раніше Лукашенко вже заявляв про постачання білоруських калійних добрив для США. Водночас великих обсягів американцям Мінськ дати не може - уся продукція, вироблена цього року, вже законтрактована.

"Наскільки я поінформований прем'єр-міністром та урядом, нам вдалося переорієнтуватися на схід. Свідченням цього є переговори з американцями. І як тут багато хто кричить: "Ах, калій!" Ми навіть якби захотіли поставити кудись на інші ринки, західні ринки, у нас просто цих обсягів немає, все законтрактовано", - сказав очільник Білорусі.

Лукашенко пояснив ситуацію з СПОТ

Лідер Білорусі також торкнувся ще одного питання, пов'язаного з переорієнтацією товаропотоку, - запровадження Росією системи підтвердження очікування товарів, відомої як СПОТ.

"Як на нас впливають заходи, які вживає Російська Федерація з метою захисту свого ринку, - так званий СПОТ? Загалом, звісно, я слідкую за обстановкою і поінформований, що вам вдалося налагодити добрі, гарні стосунки з Росією щодо запровадження цих заходів, і наші перевізники не відчувають якихось серйозних проблем. Це добре", - зазначив Лукашенко.