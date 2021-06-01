Лукашенко допускает авиасообщение с Крымом: этот вопрос прорабатывают

Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с Крымом . По словам Лукашенко, после закрытия украинского неба у белорусов нет возможности ездить в Крым.

"Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять этот вопрос, мы через Украину (ездили в Крым - ред.), кто на автомобиле, кто поездом, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что вопрос полетов из Беларуси в Крым уже прорабатывается с Россией.

"Сегодня я хотел бы спросить у (президента Украины - ред.) Зеленского, при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они (Украина - ред.) устроили эту "канитель", эту провокацию", - сказал Лукашенко.