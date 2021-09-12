Лукашенко договорился с Путиным о вооружениях на 1 млрд долларов

По его словам, на переговорах в Кремле обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.

"Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, - сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Путин на встрече в Москве рассказал ему о более современных ЗРК С-500.

"Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс", - сообщил Лукашенко.