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Лукашенко де-факто признал "ЛНР". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш

Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко де-факто признанил марионеточные "республики" на Донбассе. Это подтверждает его приглашение "следователей" из ОРЛО, чтобы допросить задержанного оппозиционнера Романа Протасевича.

Такое мнение выразил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш в своем Facebook.

Гармаш напомнил, что в Минске подписали так называемые "минские соглашения" - основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе.

"Безусловно, это (заявление Лукашенко, - ред.) продуманный и демонстративный шаг. Причем, показательно, что приглашения марионеточным "следователям" "республик" он отправил через истинную вторую сторону конфликта - президента России. Конечно, после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну. После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", - сказал Гармаш.

Напомним, ранее Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича. Это касается обвинений журналиста со стороны так называемой "ЛНР" касательно участия в боях на Донбассе.

РБК-Украина писало, что после задержания оппозиционнера в сети появилось видео о том, кем был Протасевич на Донбассе. Видео доказывает, что Донбасс он посещал в качестве журналиста.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоЛНРРоман Протасевич