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Лукашенко дал своему сыну генеральское звание

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил генеральское звание своему старшему сыну Виктору. На прошлой неделе тот возглавил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского президента.

Сообщается, что Лукашенко подписал указы о присвоении очередных званий ряду офицеров. Кроме того, он дал очередное воинское звание генерал-майора запаса своему сыну Виктору Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктора Лукашенко избрали президентом НОК Беларуси, после чего его отец заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

"Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - сказал Лукашенко-старший.

Он также уверен, что внешние силы якобы намерены расшатать ситуацию в стране. Но Лукашенко обещает реагировать, в том числе, с учетом опыта Украины.

"Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик", - подчеркнул он.

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