Лукашенко: Беларусь не собирается входить в состав любого государства, даже России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

При этом Лукашенко назвал Россию братской страной.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал белорусский лидер в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Он также отметил, что белорусская сторона не подпишет документы, которые принесут ей вред.

"Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что количество белорусов, которые поддерживают создание союзного государства с Россией, сократилась в последние годы. Число сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составило 7,7 %.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов.