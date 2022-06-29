Лукаку оформил возвращение в "Интер"

Бельгийский нападающий вернулся на "Джузеппе Меацца". Миланцы арендовали гренадера на грядущий сезон.

Временное возвращение Лукаку в "Интер", по данным инсайдера Фабрицио Романо, обойдется "нерадзурри" ориентировочно в 8 млн евро. Кроме того, бомбардир согласился на уменьшение зарплаты до 8 млн в евровалюте "чистыми" (вместо около 11,5 млн в "Челси").

Лишь прошлым летом Лукаку сменил "Интер" на "Челси" за 113 млн евро. Однако полностью раскрыться на "Стэмфорд Бридж" так и не сумел, проведя 44 матча (15 голов) во всех турнирах.

В составе "Интера" Ромелу Лукаку в общем провел 95 поединков, в которых забил 64 мяча. Ранее форвард также защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Эвертона", "Вест Бромвича" и "Андерлехта".