UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Луганскую область непрерывно обстреливают, количество жертв обсчитывается десятками, - ОВА

Автор: Наталья Юрченко

Российские войска непрерывно обстреливают Луганскую область. Количество жертв среди мирного населения обсчитывается десятками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Почти неделю россияне непрерывно обстреливают Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Количество жертв обсчитывается десятками, частично или полностью разрушенное жилье - сотнями", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в городах постоянно вспыхивают пожары в домах и других гражданских объектах. В частности, в Рубежном произошло возгорание в восьми домах и магазине, в Северодонецке - в четырех, в одном из них повторно.

Отмечается, что сегодня утром оккупанты обстреляли Сумы. В городе исчезло водоснабжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуЛуганск