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Луганську область безперервно обстрілюють, кількість жертв обліковується десятками, - ОВА

Автор: Наталія Юрченко

Російські війська безперервно обстрілюють Луганську область. Кількість жертв серед мирного населення обліковується десятками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Майже тиждень росіяни безперервно обстрілюють Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Кількість жертв обліковується десятками, частково або повністю зруйнованого житла - сотнями", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли в містах постійно спалахують пожежі в будинках та інших цивільних об'єктах. Зокрема, у Рубіжному сталося займання у восьми будинках та магазині, в Сєвєродонецьку - у чотирьох, в одному з них повторно.

Зазначається, що сьогодні зранку окупанти обстріляли Суми. В місті зникло водопостачання.

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Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниЛуганськ