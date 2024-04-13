У Луганську пролунали вибухи, над містом з'явився дим (відео)

Ситуація в Луганську

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Луганську все частіше чують вибухи. Наприклад, у березні росіяни заявили про ракетний удар по полігону окупантів у Луганській області.

Також додамо, що у Луганську розташовується велика кількість російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни перетворюють лікарні у місті у госпіталі для поранених загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.