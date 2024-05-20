У Луганську потужні вибухи. Повідомляють про влучання в базу підготовки окупантів

В окупованому російською армією Луганську в районі селища Ювілейне 20 травня зафіксована серія вибухів. Повідомляють про влучання в "академію внутрішніх справ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Трибун".
За інформацією від місцевих мешканців, вибухів було близько восьми і лише один раз спрацювала ворожа ППО. Зазначається, що на території базувались окупанти.
Нагадаємо, ЗСУ постійно завдають ударів по військових цілях на окупованій території Луганської області.
Зокрема, після удару по нафтобазі в Луганську 7 травня в окупантів спостерігаються серйозні проблеми з паливом.
Крім того, у місті Ровеньки 10 травня під удар потрапила нафтобаза, після чого виникла велика пожежа.