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У Луганську потужні вибухи. Повідомляють про влучання в базу підготовки окупантів

Фото: у Луганську влучили в базу підготовки карателів (скрин відео)
Автор: Олександр Білоус

В окупованому російською армією Луганську в районі селища Ювілейне 20 травня зафіксована серія вибухів. Повідомляють про влучання в "академію внутрішніх справ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Трибун".

За інформацією від місцевих мешканців, вибухів було близько восьми і лише один раз спрацювала ворожа ППО. Зазначається, що на території базувались окупанти.

Удари "Хаймарсів" та ракет

Нагадаємо, ЗСУ постійно завдають ударів по військових цілях на окупованій території Луганської області.

Зокрема, після удару по нафтобазі в Луганську 7 травня в окупантів спостерігаються серйозні проблеми з паливом.

Крім того, у місті Ровеньки 10 травня під удар потрапила нафтобаза, після чого виникла велика пожежа.

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