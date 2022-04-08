В Луганской ОВА заявили об окончании подготовки врага к битве за Донбасс

Российские оккупанты заканчивают подготовку к масштабной битве за Донецкую и Луганскую области. В регионе уже активизируются бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.
"Мы чувствуем окончание подготовки для того массированного прорыва, к той великой битве, которая будет здесь у нас в Луганской и Донецкой областях", - заявил Гайдай.
Он добавил, что оккупанты постоянно пытаются осуществить наступление. Сейчас активные боевые действия идут в Рубежном и Попасной.
По словам главы ОВА, враг планирует выйти на географические границы и занять обе области. При этом российские военные используют тяжелое вооружение, атакуя жилые массивы.
Напомним, также Гайдай сообщил, что с начала войны из Луганской области эвакуировали не менее 30 тысяч человек.
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