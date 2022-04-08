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В Луганской ОВА заявили об окончании подготовки врага к битве за Донбасс

Фото: глава Луганской области Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты заканчивают подготовку к масштабной битве за Донецкую и Луганскую области. В регионе уже активизируются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Мы чувствуем окончание подготовки для того массированного прорыва, к той великой битве, которая будет здесь у нас в Луганской и Донецкой областях", - заявил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты постоянно пытаются осуществить наступление. Сейчас активные боевые действия идут в Рубежном и Попасной.

По словам главы ОВА, враг планирует выйти на географические границы и занять обе области. При этом российские военные используют тяжелое вооружение, атакуя жилые массивы.

Напомним, также Гайдай сообщил, что с начала войны из Луганской области эвакуировали не менее 30 тысяч человек.

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Война России против УкраиныЛуганскДонецкая область