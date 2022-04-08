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В Луганській ОВА заявили про закінчення підготовки ворога до битви за Донбас

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти закінчують підготовку до масштабної битви за Донецьку та Луганську області. В регіоні вже активізуються бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Ми відчуваємо закінчення підготовки для того масованого прориву, до тієї великої битви, яка буде тут у нас в Луганські та Донецькій областях", - заявив Гайдай.

Він додав, що окупанти постійно намагаються здійснити наступ. Наразі активні бойові дії йдуть в Рубіжному та Попасній.

За словами очільника ОВА, ворог планує вийти на географічні межі та зайняти обидві області. При цьому російські військові використовують важке озброєння, атакуючи житлові масиви.

Нагадаємо, також Гайдай повідомив, що з початку війни з Луганської області евакуювали щонайменше 30 тисяч людей.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськДонецька область