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У Луганській області замінували автомобіль співробітника СБУ

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Сєвєродонецьк, Четвер 29 липня 2021 17:27
У Луганській області замінували автомобіль співробітника СБУ Фото: під автомобілем співробітника СБУ виявили підозрілий предмет (facebook.com/policeLG)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

У Луганській області під автомобілем співробітника Служби безпеки України виявили невідомий предмет, який може бути вибухівкою. Вибухотехніки вилучили з-під автомобіля сумку з невідомим пристроєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника СБУ Артема Дехтяренка та заяву прес-служби поліції Луганської області.

За даними поліції, під час заїзду службового автомобіля на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки охоронець виявив підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобілю, з якого стирчали декілька дротів різного кольору.

Вибухотехніки вже вилучили з під машини сумку з невідомим пристроєм. У поліції зазначили, що загрози громадянам зараз немає.

"Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Додаткову інформацію повідомимо згодом", - сказав РБК-Україна речник СБУ.

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Служба безпеки України Луганськ мінування
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У Луганській області замінували автомобіль співробітника СБУ
У Луганській області замінували автомобіль співробітника СБУ
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