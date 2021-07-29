У Луганській області замінували автомобіль співробітника СБУ

У Луганській області під автомобілем співробітника Служби безпеки України виявили невідомий предмет, який може бути вибухівкою. Вибухотехніки вилучили з-під автомобіля сумку з невідомим пристроєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника СБУ Артема Дехтяренка та заяву прес-служби поліції Луганської області .

За даними поліції, під час заїзду службового автомобіля на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки охоронець виявив підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобілю, з якого стирчали декілька дротів різного кольору.

Вибухотехніки вже вилучили з під машини сумку з невідомим пристроєм. У поліції зазначили, що загрози громадянам зараз немає.

"Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Додаткову інформацію повідомимо згодом", - сказав РБК-Україна речник СБУ.