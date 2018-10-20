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В Луганской области задержали на взятке чиновника тыловой службы

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 23:45
Фото: взятка чиновнику (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: взятка чиновнику (facebook.com/pressjfo.news)

Чиновник требовал взятку от представителя сельхоз предприятия

В Луганской области сотрудники военной прокуратуры и СБУ задержали чиновника тылового обеспечения одного из пограничных отрядов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Чиновник был задержан за взятку суммой в 46 тыс. гривен, которая должна была стать "откатом" за поставку продуктов для военнослужащих. Это сумму он требовал от представителя сельхоз предприятия.

"Злоумышленник задержан, предмет неправомерной выгоды обнаружено и изъято во время проведения следственных действий", - сообщили в пресс-службе.

За результатами следственных действий будет принято решение относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, что предусмотрено ч. 3 ст. 368 УКК (Получение взятки), а также избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Продолжаются следственные действия.

 

Фото: задержание чиновника в Луганской области (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в Киеве на взятке в полмиллиона гривен задержали замдиректора "Ледового стадиона". Чиновник требовал более полумиллиона гривен от ОСМД по соседству со стадионом за подключение электричества.

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