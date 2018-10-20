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У Луганській області затримали на хабарі чиновника тилової служби

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 23:45
Фото: хабар чиновнику (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: хабар чиновнику (facebook.com/pressjfo.news)

Чиновник вимагав хабар від представника сільгосп підприємства

У Луганській області співробітники військової прокуратури і СБУ затримали чиновника тилового забезпечення одного з прикордонних загонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Чиновник був затриманий за хабар на суму 46 тис. гривень, яка повинна була стати "відкатом" за поставку продуктів для військовослужбовців. Цю суму він вимагав від представника сільгосп підприємства.

"Зловмисник затриманий, предмет неправомірної вигоди виявлено та вилучено під час проведення слідчих дій", - повідомили в прес-службі.

За результатами слідчих дій буде прийняте рішення щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, що передбачено ч. 3 ст. 368 ККК (Одержання хабара), а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Тривають слідчі дії.

 

Фото: затримання чиновника в Луганській області (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, у Києві на хабарі у півмільйона гривень затримали заступника директора "Льодового стадіону". Чиновник вимагав понад півмільйона гривень від ОСББ по сусідству зі стадіоном за підключення електрики.

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