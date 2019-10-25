В Луганской области задержали причастного к НВФ жителя Мариуполя

В Луганской области задержали в пункте пропуска "Меловое", что на границе с Россией, жителя Мариуполя, причастного к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сцентр Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на территорию Украины он следовал, поскольку разочаровался в общественно-политической ситуации на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

"49-летний уроженец г. Мариуполь рассказал, что летом 2014 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого ополчения в г. Славянск, а именно - осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения. Впоследствии в составе 1-й Славянской механизированной бригады ДНР принимал участие в должности старшего офицера батареи в обороне Снежного против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НЗФ, в т.ч. в боях в районе Саур-Могилы. ", - говорится в сообщении.

Известно, что он также в период с весны 2015 г. до середины августа 2017року проходил службу на должности заместителя начальника отделения артиллерии 5-й механизированной бригады ДНР в Макеевке и Докучаевске Донецкой области.

Во время осмотра его личных вещей, правоохранители обнаружили "Удостоверение личности" министерства обороны "ДНР", а также вытяжка из так называемого "приказа министерства обороны ДНР о присвоении мужу воинского звания капитан".

Мужчину передали представителям СБУ для принятия дальнейшего решения.

Напомним, с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования РФ и их наемники совершили 3 обстрелы на Луганском направлении, в результате чего был ранен украинский военный.

Как сообщает РБК-Украина, 24 октября пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, которая проводила работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская". В результате обстрела были ранены два человека.