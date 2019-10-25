У Луганській області затримали причетного до НЗФ жителя Маріуполя

В Луганській області затримали в пункті пропуску "Мілове", що на кордоні з Росією, жителя Маріуполя, причетного до незаконних збройних формувань (НЗФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що на територію України він слідував, оскільки розчарувався у суспільно-політичній ситуації на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

"49-річний уродженець м. Маріуполь розповів, що влітку 2014 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого ополчення у м. Слов’янськ, а саме - здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння. Згодом у складі 1-ї Слов’янської механізованої бригади ДНР брав участь на посаді старшого офіцера батареї у т.з. обороні Сніжного проти ЗС України, здійснював організацію системи вогню НЗФ, в т.ч. у боях в районі Саур-Могили. ", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що він також у період з весни 2015 р. до середини серпня 2017року проходив службу на посаді заступника начальника відділення артилерії 5-ї механізованої бригади ДНР у Макіївці та Докучаєвську Донецької області.

Під час огляду його особистих речей, правоохоронці виявили "Удостоверение личности" міністерства оборони "ДНР", а також витяг з так званого "наказу міністерства оборони ДНР про присвоєння чоловіку військового звання капітан".

Чоловіка передали представникам СБУ для прийняття подальшого рішення.

Нагадаємо, від початку поточної доби незаконні збройні формування РФ та їх найманці скоїли 3 обстріли на Луганському напрямку, в результаті чого був поранений український військовий.

Як повідомляє РБК-Україна, 24 жовтня проросійські бойовики обстріляли ремонтну бригаду в Луганській області, яка проводила роботи в районі залізничної станції "Кондрашевська". В результаті обстрілу були поранені дві людини.