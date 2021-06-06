В Луганской области в заброшенном здании погибла 13-летняя девочка

В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка упала со стены полуразрушенного здания. От полученных травм ребенок скончался.
Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Отмечается, что 13-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании по ул. Глинки г. Лисичанска. Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.
От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.
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