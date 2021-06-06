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В Луганской области в заброшенном здании погибла 13-летняя девочка

Автор: Даша Харченко

В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка упала со стены полуразрушенного здания. От полученных травм ребенок скончался.

Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Отмечается, что 13-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании по ул. Глинки г. Лисичанска. Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что в Одесской области в одном из оздоровительных лагерей отравились шестеро детей. Полиция начала расследование.

Вчера на трассе Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погибли два человека.

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