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В Луганській області в занедбаній будівлі загинула 13-річна дівчинка

Автор: Даша Харченко

В Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка впала зі стіни напівзруйнованої будівлі. Від отриманих травм дитина померла.

Про це повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Зазначається, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі по вул. Глінки м. Лисичанська. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась і впала.

Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Раніше повідомлялось, що в Одеській області в одному з оздоровчих таборів отруїлося шестеро дітей. Поліція почала розслідування.

Вчора на трасі Київ-Чоп сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок події загинули дві людини.

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