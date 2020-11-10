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В Луганской области на взятке задержали мэра города Кременная

Луганская область, Вторник 10 ноября 2020 18:53
В Луганской области на взятке задержали мэра города Кременная
Фото: задержание мэра Кременной (lug.gp.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Луганской области задержали мэра города Кременная Юрия Прокопенко на взятке. Он подозревается в требовании "отката" за победу в тендере на работы в городе.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Следствие установило, что мэр по сговору со своим первым заместителем Георгием Дзивульським требовал от одной из фирм взятку в размере 10% от суммы за победу в тендере на договор по работам по благоустройству в городе. Также в октябре заммэра получил 46 тысяч гривен взятки за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

Прокопенко сообщили о подозрении по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса (требование и получение неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сегодня сообщалось, что в Кременной раскрыли схему разворовывания бюджетных средств с участием предпринимателей и чиновника. Они подозреваются в масштабном присвоении денег, выделенных на ремонты школ и больниц.

Напомним, в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из агролесхозов в злоупотреблении служебным положением и подделке документов на вырубку леса. Такие действия нанесли ущерб государству на 926 тысяч гривен.

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