У Луганській області на хабарі затримали мера міста Кремінна

Фото: затримання мера Кремінній (lug.gp.gov.ua)

У Луганській області затримали мера міста Кремінна Юрія Прокопенка на хабарі. Він підозрюється у вимозі "відкату" за перемогу в тендері на роботи в місті.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Слідство встановило, що мер за змовою зі своїм першим заступником Георгієм Дзивульським вимагав від однієї з фірм хабара в розмірі 10% від суми за перемогу в тендері на договір по роботах з благоустрою в місті. Також у жовтні заступник мера отримав 46 тисяч гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку.

Прокопенко повідомили про підозру за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Кремінній розкрили схему розкрадання бюджетних коштів за участю підприємців і чиновника. Вони підозрюються в масштабному присвоєння грошей, виділених на ремонти шкіл і лікарень.

Нагадаємо, у Сумській області Служба безпеки України викрила посадовця одного з агролесхозов у зловживанні службовим становищем і підробці документів на вирубку лісу. Такі дії завдали шкоди державі на 926 тисяч гривень.