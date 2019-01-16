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В Луганской области на взятке задержали директора коммунального предприятия ОГА

Новости » Общество    16.01.2019 - 21:51
В Луганской области на взятке задержали директора коммунального предприятия ОГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В течение 2018 года фигурант получил "откатов" от предпринимателей на сумму свыше 700 тыс. гривен

В Луганской области полиция задержала директора одного из коммунальных предприятий областной военно-гражданской администрации за организацию системы "откатов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области.

В результате преступных действий фигуранта, в течение 2018 года было получено "откатов" от предпринимателей на сумму свыше 700 тыс. гривен.

Установлено, что должностное лицо наладило механизм получения "откатов" от представителей фармацевтических компаний, осуществляющих поставку лекарственных препаратов в сети аптек, подконтрольных коммунальному предприятию. Во время проведения комплекса следственных действий правоохранителями были задокументированы факты вымогательства и получения неправомерной выгоды. Так, например, в декабре 2018 года руководителем КП получил 80 тыс. гривен взятки.

Вчера, 15 января, во время получения очередного транша в 15 тыс. гривен правонарушитель был задержан работниками полиции и прокуратуры. Кроме того, были проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта, по результатам которых было изъято 6 тыс. долларов, 70 тыс. гривен, банковские карточки, документы.

Директор одного из коммунальных предприятий Луганской областной военно-гражданской администрации задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

 

Фото (npu.gov.ua)

Напомним, ранее и.о. директора ГП "Донецкий облавтодор" Игоря Закутаева задержали на взятке.

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