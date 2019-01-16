У Луганській області на хабарі затримали директора комунального підприємства ОДА

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом 2018 року фігурант отримав "відкатів" від підприємців на суму понад 700 тис. гривень

У Луганській області поліція затримала директора одного з комунальних підприємств обласної військово-цивільної адміністрації за організацію системи "відкатів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

В результаті злочинних дій фігуранта, протягом 2018 року було отримано "відкатів" від підприємців на суму понад 700 тис. гривень.

Встановлено, що посадова особа налагодив механізм отримання "відкатів" від представників фармацевтичних компаній, що здійснюють постачання лікарських препаратів в мережі аптек, підконтрольних комунальному підприємству. Під час проведення комплексу слідчих дій правоохоронцями було задокументовано факти вимагання та одержання неправомірної вигоди. Так, наприклад, у грудні 2018 року керівником КП отримав 80 тис. гривень хабара.

Вчора, 15 січня, під час одержання чергового траншу в 15 тис. гривень правопорушник був затриманий працівниками поліції та прокуратури. Крім того, були проведені обшуки за місцем проживання і роботи фігуранта, за результатами яких було вилучено 6 тис. доларів, 70 тис. гривень, банківські картки, документи.

Директор одного з комунальних підприємств Луганської обласної військово-цивільної адміністрації затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України і йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в.о. директора ДП "Донецький облавтодор" Ігоря Закутаева затримали на хабарі.