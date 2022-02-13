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У Луганській області вибухнуло кафе. Понад 10 постраждалих

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Станиця Луганська, Неділя 13 лютого 2022 08:50
У Луганській області вибухнуло кафе. Понад 10 постраждалих Фото: у Станиці Луганській вибухнуло кафе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

У селищі Станиця Луганська (Луганська область) вчора ввечері стався сильний вибух в кафе. В результаті вибуху постраждали 12 осіб, більшості з яких знадобилася госпіталізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Вибух з послідуючим горінням пролунав у кафе "Мрія" близько 18-ї години вечора. До медичних закладів доставили 8 людей, ще четверо постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

За попередніми даними, у кафе вибухнув газовий балон. Рятувальники близько 22:00 ліквідували пожежу на площі 160 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше поблизу Рівного стався вибух в приватному будинку.

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