У Луганській області вибухнуло кафе. Понад 10 постраждалих
Фото: у Станиці Луганській вибухнуло кафе (facebook.com/MNS.GOV.UA)
У селищі Станиця Луганська (Луганська область) вчора ввечері стався сильний вибух в кафе. В результаті вибуху постраждали 12 осіб, більшості з яких знадобилася госпіталізація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Вибух з послідуючим горінням пролунав у кафе "Мрія" близько 18-ї години вечора. До медичних закладів доставили 8 людей, ще четверо постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.
За попередніми даними, у кафе вибухнув газовий балон. Рятувальники близько 22:00 ліквідували пожежу на площі 160 квадратних метрів.
Нагадаємо, раніше поблизу Рівного стався вибух в приватному будинку.