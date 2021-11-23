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В Луганской области выявили схему продажи поддельных COVID-тестов жителям ОРДЛО

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Донбасс, Вторник 23 ноября 2021 15:25
В Луганской области выявили схему продажи поддельных COVID-тестов жителям ОРДЛО Фото: в Луганской области жителям ОРДЛО продавали поддельные тесты на COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Луганской области правоохранители разоблачили схему продажи поддельных ПЦР-тестов на коронавирус жителям ОРДЛО для пересечения контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". В месяц злоумышленник реализовывал около 300 фейковых справок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным следствия, продажу поддельных ПЦР-тестов на коронавирус организовал 49-летний уроженец Армении. Мужчина предлагал жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) справки с отрицательным результатом на COVID-19 без сдачи анализов для пересечения КПВВ "Станица Луганская". Клиентов он искал через интернет.

В месяц мужчина продавал около 300 поддельных тестов. Стоимость фейковой справки составляла 500 гривен. Ежемесячный доход подозреваемого составлял 150 тысяч гривен.

По месту жительства подозреваемого правоохранители провели обыск. У мужчины изъяли компьютерную технику, незаполненные бланки ПЦР-тестов, копии паспортов и черновые записи.

По факту подделки ПЦР-тестов на коронавирус возбуждено уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Фото: в Луганской области жителям ОРДЛО продавали поддельные тесты на COVID-19 (facebook.com/policeLG)

Напомним, за прошедшую неделю в Украине открыли 172 дела по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации и COVID. В суд направлено 22 уголовных производства.

Отметим, в Николаеве подросток продавал поддельные COVID-сертификаты.

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