У Луганській області виявили схему продажу підроблених COVID-тестів жителям ОРДЛО

У Луганській області правоохоронці викрили схему продажу підроблених ПЛР-тестів на коронавірус жителям ОРДЛО для перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська". На місяць зловмисник реалізовував близько 300 фейкових довідок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції Україна.

За даними слідства, продаж підроблених ПЛР-тестів на коронавірус організував 49-річний уродженець Вірменії. Чоловік пропонував жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) довідки з негативним результатом на COVID-19 без здачі аналізів для перетину КПВВ "Станиця Луганська". Клієнтів він шукав через Інтернет.

В місяць чоловік продавав близько 300 підроблених тестів. Вартість фейкової довідки становила 500 гривень. Щомісячний дохід підозрюваного становив 150 тисяч гривень.

За місцем проживання підозрюваного правоохоронці провели обшук. У чоловіка вилучили комп'ютерну техніку, незаповнені бланки ПЛР-тестів, копії паспортів та чорнові записи.

За фактом підробки ПЛР-тестів на коронавірус порушено кримінальне провадження за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Фото: на Луганщині жителям ОРДЛО продавали підроблені тести на COVID-19 (facebook.com/policeLG)