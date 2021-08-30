Сегодня, 30 августа, в Луганской области вспыхнули лесные пожары. На данный момент огонь локализовали, продолжается его тушение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что загорелась хвойная подстилка в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. Сотрудники местного лесничества оперативно вспахали землю по периметру пожара.
С привлечением спасателей, лесников и Вооруженных сил Украины удалось предотвратить распространение огня. Пожар локализован в 14:30. Тушение пожара продолжается. С помощью беспилотного летательного аппарата проводится мониторинг ситуации.
"Во время пожара погибших и пострадавших не обнаружено", - говорится в сообщении.
Фото: лесные пожары в Луганской области (lg.dsns.gov.ua)