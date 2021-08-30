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У Луганській області спалахнули лісові пожежі

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 30 серпня, в Луганській області спалахнули лісові пожежі. На даний момент вогонь локалізували, триває його гасіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що загорілася хвойна підстилка в лісі поблизу села Пурдівка Сєверодонецького району. Співробітники місцевого лісництва оперативно зорали землю по периметру пожежі.

Із залученням рятувальників, лісників і Збройних сил України вдалося запобігти поширенню вогню. Пожежу локалізовано о 14:30. Гасіння пожежі триває. За допомогою безпілотного літального апарату проводиться моніторинг ситуації.

"Під час пожежі загиблих і постраждалих не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Фото: лісові пожежі в Луганській області (lg.dsns.gov.ua)

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ЛуганськПожежа