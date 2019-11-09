В Луганской области во время конвоирования в СИЗО сбежал подозреваемый

В Луганской области во время конвоирования в следственный изолятор временного содержания сбежал подозреваемый. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Луганской области.

Сообщается, что Вадим Байдак сбежал 8 ноября, когда его пытались доставить в СИЗО в город Старобельск. Мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). В полиции отметили, что подозреваемый ранее был судим.

"Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который 08.11.2019 года во время конвоирования в изолятор временного содержания г. Старобельск совершил побег из-под стражи. Был одет: светло-коричневую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны (сзади на брюках белые полосы, горизонтальные, ниже колена), черные кроссовки. Приметы: волосы черные, короткие, нос прямой, широкий, глаза темные, имеет темный цвет кожи", - говорится в сообщении.

В полиции просят всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, сообщить его местонахождение по телефонам: 066-164-51-55, 066-920-84-57 или по телефону 102. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области во время следования железнодорожного караула по маршруту "Днепр-Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал.

Также сообщалось, что в Борисполе сбежал из-под стражи россиянин. После побега мужчину удалось задержать в Васильковском районе под Киевом.