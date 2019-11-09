В Луганській області під час конвоювання в СІЗО втік підозрюваний

У Луганській області під час конвоювання у слідчий ізолятор тимчасового тримання втік підозрюваний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Луганській області.

Повідомляється, що Вадим Байдак втік 8 листопада, коли його намагалися доставити в СІЗО в місто Старобільськ. Чоловік підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). У поліції зазначили, що підозрюваний раніше був судимий.

"Новоайдарским відділом поліції ГУНП в Луганській області розшукується Байдак Вадим Дмитрович, 07.09.1997, який 08.11.2019 року під час конвоювання в ізолятор тимчасового утримання р. Старобільськ скоїв втечу з-під варти. Був одягнений: світло-коричневу куртку з капюшоном, чорні спортивні штани (ззаду на штанях білі смуги, горизонтальні, нижче коліна), чорні кросівки. Прикмети: волосся чорне, коротке, ніс прямий, широкий, очі темні, має темний колір шкіри", - йдеться в повідомленні.

В поліції просять усіх, хто володіє інформацією про розшукуваного, повідомити його місцезнаходження за телефонами: 066-164-51-55, 066-920-84-57 або за телефоном 102. Анонімність гарантується.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області під час проходження залізничного варти за маршрутом "Дніпро-Кривий Ріг" ув'язнений убив одного з військовослужбовців, який його конвоював.

Також повідомлялося, що у Борисполі втік з-під варти росіянин., Після втечі чоловіка вдалося затримати у Васильківському районі під Києвом.