UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области впервые пройдет военный парад: дата и место

Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы впервые проведут военный парад в Луганской области. Парад приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.

"14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что репетиция парада пройдет 9 октября в Северодонецке. С 07:00 до 12:00 этого дня будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.

В сообщении говорится, что в параде примут участие колонны военных и техники.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за Дня защитников и защитниц в октябре украинцев ждут четыре выходных подряд и рабочая суббота.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецк