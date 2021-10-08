В Луганской области впервые пройдет военный парад: дата и место

Вооруженные силы впервые проведут военный парад в Луганской области. Парад приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.

"14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что репетиция парада пройдет 9 октября в Северодонецке. С 07:00 до 12:00 этого дня будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.

В сообщении говорится, что в параде примут участие колонны военных и техники.