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В октябре украинцев ждут четыре выходных подряд и рабочая суббота

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Украина, Среда 29 сентября 2021 13:02
В октябре украинцев ждут четыре выходных подряд и рабочая суббота Фото: в октябре будет четыре выходных дня подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

День защитника Украины, 14 октября, в 2021 году выпадает на четверг. В связи с этим рабочий день перенесен с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства, принятое в сентябре 2020 года.

Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября. Однако на следующей неделе суббота, 23 октября, будет рабочей.

В октябре украинцев ждут четыре выходных подряд и рабочая суббота

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Согласно решению НБУ, в период с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой банковского дня 18 октября 2021 года.

Как отметили в НБУ, 15 октября 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.

Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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