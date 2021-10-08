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В Луганской области впервые пройдет военный парад: дата и место

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Северодонецк, Пятница 08 октября 2021 14:31
В Луганской области впервые пройдет военный парад: дата и место Фото: украинские военные (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы впервые проведут военный парад в Луганской области. Парад приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.

"14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что репетиция парада пройдет 9 октября в Северодонецке. С 07:00 до 12:00 этого дня будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.

В сообщении говорится, что в параде примут участие колонны военных и техники.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за Дня защитников и защитниц в октябре украинцев ждут четыре выходных подряд и рабочая суббота.

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Луганск Северодонецк
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