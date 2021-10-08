У Луганській області вперше пройде військовий парад: дата і місце

Збройні сили вперше проведуть військовий парад у Луганській області. Парад приурочений до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.

"14 жовтня до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних сил України вперше в Луганській області буде проведено військовий парад", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що репетиція параду пройде 9 жовтня в Сєвєродонецьку. З 07:00 до 12:00 цього дня буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський.

У повідомленні йдеться, що в параді візьмуть участь колони військових і техніки.