У Луганській області вперше пройде військовий парад: дата і місце
Фото: українські військові (Sean Gallup/Getty Images)
Збройні сили вперше проведуть військовий парад у Луганській області. Парад приурочений до Дня захисників і захисниць України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської ОДА.
"14 жовтня до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних сил України вперше в Луганській області буде проведено військовий парад", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що репетиція параду пройде 9 жовтня в Сєвєродонецьку. З 07:00 до 12:00 цього дня буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський.
У повідомленні йдеться, що в параді візьмуть участь колони військових і техніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через День захисників і захисниць у жовтні українців чекають чотири вихідних поспіль і робоча субота.