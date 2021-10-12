У Луганській області біля автобусної зупинки знайшли міни бойовиків
Фото: у Луганській області біля автобусної зупинки виявлено схрон бойовиків з мінами (ssu.gov.ua)
СБУ виявила в Луганській області схрон бойовиків з протитанковими мінами і пострілами для гранатометів. Схованка була обладнана в покинутій будівлі біля автобусної зупинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За оперативними даними, учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" обладнали схрон в 2014 році для здійснення диверсій. При огляді схованки бойовиків були вилучені:
- 13 протитанкових мін ТМ-62м;
- 7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета;
- 2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;
- 8 бойових гранат із запалами;
- 13 підривачів до протитанкових мін.
Проводяться необхідні дії для встановлення всіх обставин закладки схованки та виявлення причетних до неї осіб.
Фото: у Луганській області біля автобусної зупинки виявлено схрон бойовиків з мінами (ssu.gov.ua)