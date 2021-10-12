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У Луганській області біля автобусної зупинки знайшли міни бойовиків

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Донбас, Вівторок 12 жовтня 2021 16:08
У Луганській області біля автобусної зупинки знайшли міни бойовиків Фото: у Луганській області біля автобусної зупинки виявлено схрон бойовиків з мінами (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

СБУ виявила в Луганській області схрон бойовиків з протитанковими мінами і пострілами для гранатометів. Схованка була обладнана в покинутій будівлі біля автобусної зупинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За оперативними даними, учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" обладнали схрон в 2014 році для здійснення диверсій. При огляді схованки бойовиків були вилучені:

  • 13 протитанкових мін ТМ-62м;
  • 7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета;
  • 2 протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100;
  • 8 бойових гранат із запалами;
  • 13 підривачів до протитанкових мін.

Проводяться необхідні дії для встановлення всіх обставин закладки схованки та виявлення причетних до неї осіб.

Фото: у Луганській області біля автобусної зупинки виявлено схрон бойовиків з мінами (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Луганськ
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