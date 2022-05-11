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В Луганской области войска РФ обстреляли школу-интернат, многоэтажки и дом культуры

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Луганская область, Среда 11 мая 2022 08:15
В Луганской области войска РФ обстреляли школу-интернат, многоэтажки и дом культуры Фото: последствия российских обстрелов в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска в течение суток 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области. В результате вражеских атак разрушения и повреждения получили в ряде населенных пунктов многоэтажки, школа, дом культуры, гостиница, а Северодонецк остался без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Луганской областной военной администрации Сергей Гайдая.

Оккупанты открыли огонь по Горскому вчера около десяти часов. Повреждено здание областной школы-интерната, отремонтированное и оснащенное новым оборудованием. К счастью, в результате атаки пострадавших нет - детей эвакуировали заранее.

В Северодонецке был поврежден магистральный газопровод, таким образом город, в котором вторые сутки нет света, теперь остался и без голубого топлива. Также в Северодонецке из-за атак противника были повреждены здание гостиницы и многоэтажка.

Во Врубовке были попадания вражеских снарядов в 6 жилых домов, а также дом культуры. В Рубежном были повреждены 3 многоэтажки, в Лисичанске - 2.

"На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Враг совершал безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового", - проинформировал Гайдай.

Последствия российских обстрелов городов в Луганской области (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Ранее сообщалось, что в Луганской области почти 40 населенных пунктов остаются без света из-за российских обстрелов и атак.

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