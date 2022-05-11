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У Луганській області війська РФ обстріляли школу-інтернат, багатоповерхівки і будинок культури

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Луганська область, Середа 11 травня 2022 08:15
У Луганській області війська РФ обстріляли школу-інтернат, багатоповерхівки і будинок культури Фото: наслідки російських обстрілів у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська протягом доби 15 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі Луганської області. В результаті ворожих атак руйнування і пошкодження отримали в ряді населених пунктів багатоповерхівки, школа, будинок культури, готель, а Сєвєродонецьк залишився без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдая.

Окупанти відкрили вогонь по Гірському вчора близько десяти годин. Пошкоджена будівля обласної школи-інтернату, відремонтована та оснащена новим обладнанням. На щастя, в результаті атаки постраждалих немає - дітей евакуювали заздалегідь.

У Сєвєродонецьку був пошкоджений магістральний газопровід, таким чином місто, в якому другу добу немає світла, тепер залишилося і без блакитного палива. Також в Сєвєродонецьку через атаки противника були пошкоджені будівля готелю і багатоповерхівка.

У Врубівці були попадання ворожих снарядів у 6 житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному були пошкоджені 3 багатоповерхівки, в Лисичанську - 2.

"На Сєвєродонецькому напрямку росіяни без успіху спробували встановити контроль над Рубіжним. Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового", - поінформував Гайдай.

Наслідки російських обстрілів міст у Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Раніше повідомлялося, що в Луганській області майже 40 населених пунктів залишаються без світла через російські обстріли та атаки.

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